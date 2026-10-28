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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 16:17

Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com registro humanitário que autoriza permanência de um ano

O Departamento de Estado dos EUA confirmou à reportagem que o governo norte-americano concederá vistos ao senador e à sua família

O Departamento de Estado dos EUA confirmou à reportagem que o governo norte-americano concederá vistos ao senador e à sua família

Pablo Porciuncula/AFP/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28) com um registro humanitário que autoriza a permanência do parlamentar e de sua família no país durante um ano.
A informação consta em documento da agência alfandegária e de proteção dos EUA. No documento, aparece o nome de Flávio, com chegada em outubro de 2026 e permanência autorizada até outubro de 2027.

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