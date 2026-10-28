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CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:41

Restrições sobre passaportes não fazem de Flávio Bolsonaro foragido, diz PF

Ex-candidato à presidência chegou a Miami pela manhã desta quarta-feira (28)

Ex-candidato à presidência chegou a Miami pela manhã desta quarta-feira (28)

RICARDO ARDUENGO
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Agências
A Polícia Federal disse em nota desta quarta-feira (28) que o descumprimento da entrega de passaportes pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não o torna foragido e não autoriza que ele seja preso.
O órgão diz, na nota, que "investiga as circunstâncias do descumprimento das ordens judiciais pelo investigado, atuando nos limites da legislação e no cumprimento das determinações judiciais".

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