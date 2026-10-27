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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:48

Investigações continuam no STF mesmo após fuga para o exterior

Investigações contra Flávio continuam no STF mesmo após fuga

Investigações contra Flávio continuam no STF mesmo após fuga

Agência Brasil
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai continuar respondendo a dois processos criminais no Supremo Tribunal Federal (STF) mesmo após deixar o Brasil e fugir para os Estados Unidos.

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