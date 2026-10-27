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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:18

PT vai apoiar reeleição de Hugo Motta à Presidência da Câmara

Com anúncio, número de parlamentares que integram partidos favoráveis à reeleição de Motta chegou a 354

Com anúncio, número de parlamentares que integram partidos favoráveis à reeleição de Motta chegou a 354

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
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Agências
O PT (Partido dos Trabalhadores) declarou nesta terça-feira (27) apoio à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião da bancada do partido em Brasília.
O anúncio foi feito dois dias após a virada histórica de Lula (PT), que confirmou a reeleição do presidente para o quarto mandato. O partido petista esperava o resultado do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) para decidir sobre a disputa na Câmara.

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