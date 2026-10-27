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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:43

União Brasil e PP apoiam reeleição de Alcolumbre para chefia do Senado e escanteiam Tereza Cristina

Estratégia de Alcolumbre para reeleição é esvaziamento de campanhas rivais

Estratégia de Alcolumbre para reeleição é esvaziamento de campanhas rivais

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), recebeu nesta terça (27) o apoio formal de União Brasil e PP à reeleição para o comando da Casa, num movimento para esvaziar a candidatura da senadora Tereza Cristina (PP-MS).
A iniciativa, no entanto, rachou as bancadas, e parte delas não concorda com a adesão. A votação é individual e secreta.

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