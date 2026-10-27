Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 12:38

Órgão de migração e membro do governo Milei negam que Flávio Bolsonaro esteja na Argentina

PF está fazendo um rastreamento nos pontos de fronteira do Brasil para verificar se Flávio Bolsonaro saiu do país

PF está fazendo um rastreamento nos pontos de fronteira do Brasil para verificar se Flávio Bolsonaro saiu do país

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O órgão de migração da Argentina nega que Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais do último domingo (25), esteja na Argentina. O mesmo foi dito por um funcionário do governo Javier Milei em caráter reservado.
"A Direção Nacional de Migrações não registra a entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina. Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, as autoridades realizaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação", afirma a nota divulgada pelo órgão.
E completa: "Constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro".

Notícias relacionadas