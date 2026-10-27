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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 12:46

Polícia Federal não confirma se Flávio entregou ou não passaporte

Conforme informações da mídia, Flávio precisava entregar a documentação à PF até as 11h

Conforme informações da mídia, Flávio precisava entregar a documentação à PF até as 11h

AFP/Divulgação/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
O assunto que dominou o noticiário na manhã desta terça-feira (27) foi a especulação de que o senador Flávio Bolsonaro teria saído do Brasil e ingressado na Argentina. A polêmica se deve ao fato de ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter ordenado que o candidato à presidência derrotado entregasse seu passaporte.

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