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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 11:33

Dino manda PF investigar suspeita de financiamento estrangeiro nas eleições

Investigação vai se concentrar no suposto aporte de recursos dos Estados Unidos por meio da Rockbridge Network

Investigação vai se concentrar no suposto aporte de recursos dos Estados Unidos por meio da Rockbridge Network

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a PF (Polícia Federal) abra um inquérito para apurar suspeitas de financiamento estrangeiro nas eleições. A apuração envolve a campanha eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que perdeu para Lula (PT) as eleições presidenciais de domingo (25).
A investigação vai se concentrar no suposto aporte de recursos dos Estados Unidos por meio da Rockbridge Network, grupo conservador que reúne grandes fortunas e nomes de peso da tecnologia, dos investimentos e da política americana.
Ao ordenar a instauração da apuração, Dino disse haver elementos que "apontam para a intensificação dos indícios de ingerência estrangeira no processo eleitoral" e destacou que "não se admite a interferência, direta ou indireta, de Estado estrangeiro sobre assuntos submetidos à soberania" brasileira.
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