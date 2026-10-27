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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 08:21

Centrão reconhece vitória de Lula e isola Flávio Bolsonaro na contestação das eleições

Presidentes de partidos de centro reconheceram a vitória do presidente Lula na eleição de domingo

Presidentes de partidos de centro reconheceram a vitória do presidente Lula na eleição de domingo

Thiago Cristino/Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
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Agências
Com a mesma rapidez com que embarcaram na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) após o primeiro turno, presidentes de partidos de centro e parlamentares do Centrão deixaram o senador isolado em sua tentativa de contestar o resultado das eleições de domingo (25), e reconheceram a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas urnas.

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