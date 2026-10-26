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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:39

Flávio Bolsonaro diz que foi intimado pela PF a entregar passaporte e que está proibido de deixar o país

Senador afirma que PF cumpriu determinação de Alexandre de Moraes

Senador afirma que PF cumpriu determinação de Alexandre de Moraes

Pablo Porciuncula/AFP/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial neste domingo (25), afirmou em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (26) que a Polícia Federal o intimou a entregar seu passaporte e que está proibido de deixar o país.
Segundo ele, a corporação cumpriu uma determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, com base em uma declaração de seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que afirmou que o senador deveria deixar o país caso saísse derrotado das eleições.

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