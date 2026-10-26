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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:03

Eleitores reelegeram 13 governadores no País

Eleições no segundo turno definiram os governadores de cinco estados e do Distrito Federal

Eleições no segundo turno definiram os governadores de cinco estados e do Distrito Federal

TÂNIA MEINERZ/JC
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Paula Coutinho
Paula Coutinho Editora de Política
Após o segundo turno, com a definição em cinco estados e no Distrito Federal, 13 governadores foram reeleitos no País. Onze estados - Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe - já haviam definido a reeleição dos governadores ainda no primeiro turno.
No Mato Grosso, Goiás e Paraíba foram reconduzidos ao comando do Executivo estadual os vices que assumiram em março deste ano por desincompatibilização dos titulares, dando continuidade à gestão já em curso.
No segundo turno, foram reeleitas as gestões do Acre e do Distrito Federal, com Mailza Assis (PP) e Celina Leão (PP). Outro candidato que disputava a reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), no Espírito Santo, perdeu para Lorenzo Pazolini (Republicanos). Outros três estados definiram os governadores. No Amazonas, Omar Aziz (PSD) foi eleito. Já no Rio Grande do Norte, a vitória foi de Cadu de Lula (PT). No Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB) foi o vencedor.

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