Lula agradece à generosidade do eleitor e diz que 'não tem mais adversários'

Em sua primeira manifestação após reeleito, feita diretamente de um hotel em São Paulo, às 22h18min, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), da primeira-dama Janja e de lideranças do PT e de legendas aliadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a menor abstenção e o menor número de votos nulos registrados em uma eleição no Brasil.
"Agradeço ao povo brasileiro, à generosidade do eleitor que foi comigo e à juventude brasileira que foi às ruas defender a democracia, e às pessoas idosas e aos doentes que foram votar, muitas vezes levados por suas famílias. Quero fazer um agradecimento à sociedade como um todo".
Lula também fez menção ao acirramento dos crimes digitais ao longo do pleito e disse que "vamos ter de regular" as redes sociais. "Crime digital tem que ser tratado como crime na vida real", destacou, afirmando ainda que "esta eleição foi uma derrota do negacionismo". Disse ainda que mudará o jeito de governar, que a gestão terá maior participação popular e que as redes digitais terão maior papel em seu governo.
O presidente lembrou ainda que nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, mas reiterou que nunca perdeu em um segundo turno. E apontou que a partir de agora, reeleito, não tem mais adversários, e que governará para todos os brasileiros.
"Eu, mais uma vez, quero dizer para vocês, que, na medida em que a gente ganha as eleições, não temos mais adversários", disse.