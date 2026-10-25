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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 21:14

Pela quarta vez, Lula é eleito presidente do Brasil

Candidato do PT alcançou 51,74% dos votos válidos (62.641.973 votos)

Candidato do PT alcançou 51,74% dos votos válidos (62.641.973 votos)

Nelson Almeida/AFP/JC
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a eleição para a Presidência da República matematicamente definida a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com 97,69% das seções eleitorais totalizadas no País, o candidato do PT alcançou 51,74% dos votos válidos (62.641.973 votos), garantindo a vitória na segunda volta do pleito.   
O candidato Flávio Bolsonaro (PL) registra 48,26% dos votos válidos (58.436.437 votos). A diferença consolidada entre os dois candidatos nesta fase da apuração situa-se em mais de 4,2 milhões de votos.   
De acordo com o balanço divulgado pelo TSE às 21h08min deste domingo (25), foram apuradas 487.692 das 499.248 seções eleitorais do território nacional. O universo total de eleitores aptos a votar no Brasil neste pleito é de 158.745.502.
A totalização dos votos caminha para o encerramento final com o processamento das últimas urnas nos estados restantes. Esta é a quarta vez que Lula é eleito presidente do Brasil. 

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