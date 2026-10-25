Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 22:22

Eleitores de Lula celebram em Porto Alegre reeleição do petista à Presidência

Com a confirmação da vitória do petista, os seus eleitores cantaram músicas de apoio ao presidente reeleito.

Com a confirmação da vitória do petista, os seus eleitores cantaram músicas de apoio ao presidente reeleito.

FERNANDA DAVIGLIO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Eleitores do presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebraram a vitória do petista no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na noite deste domingo (25). Com 100% das urnas apuradas, Lula tinha 51,78% dos votos válidos contra 48,22% do adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Apoiadores de Lula se concentraram no Largo Zumbi dos Palmares, na Capital, para acompanhar a apuração de votos. Com a confirmação da vitória do petista, os seus eleitores cantaram músicas de apoio ao presidente reeleito.

Este será o quarto mandato presidencial de Lula. Ele governou o País de 2003 a 2010, e depois de 2023 a 2026, no atual mandato, e deverá continuar como chefe do Executivo federal até 2030.
• LEIA TAMBÉM: Pela quarta vez, Lula é eleito presidente do Brasil


Esta é a primeira vez desde que as eleições presidenciais foram retomadas após o fim da ditadura militar, em 1989, que o candidato que ficou atrás no primeiro turno ganhou na segunda etapa. No primeiro turno, Flávio teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16%.

Notícias relacionadas