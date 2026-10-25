PL, PP e Republicanos vão governar 64% dos brasileiros nos estados

O presidente reeleito, Lula (PT), deve conviver com uma base de governadores mais à direita. PL, o PP e o Republicanos, partidos alinhados ao bolsonarismo, vão governar 14 estados onde vivem 138 milhões de brasileiros, o equivalente a 64% da população do país. PP e Republicanos conquistaram novos governos estaduais neste domingo (25).
Com as vitórias no primeiro turno em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, e no segundo turno no Espírito Santo, o Republicanos será a legenda que mais vai governar brasileiros nos estados.
A partir de 2027, serão 75,7 milhões de brasileiros governados pelo partido que surgiu em 2005 como braço político da Igreja Universal do Reino de Deus e que, com o tempo, foi diversificando seus quadros.
O PL, por sua vez, vai governar 51,2 milhões de brasileiros em seis estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rondônia e Roraima. A legenda ainda disputou o segundo turno no Amazonas, mas a candidata Maria do Carmo Seffair (PL) foi derrotada por Omar Aziz (PSD).
Na sequência, o PT será o partido que mais vai governar brasileiros nos estados. São 31 milhões de pessoas na Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.
PSD, PP, Podemos, MDB e PSDB aparecem em seguida como as legendas que vão liderar mais brasileiros nos estados entre 2027 e 2030.
Aliados de Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência, venceram as eleições para governador em 15 estados e no Distrito Federal. Além dos estados que serão governados por PL, PP, e Republicanos, aliados do senador venceram em Goiás, com Daniel Vilela (MDB), e Pará, que elegeu Dr. Daniel (Podemos).
Entre os aliados de Flávio que foram eleitos estão governadores que comandam grandes colégios eleitorais, casos de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, Cleitinho (Republicanos), em Minas Gerais, Luciano Zucco (PL), no Rio Grande do Sul, e Sergio Moro (PL), no Paraná.
Também foram eleitos já no primeiro turno Otaviano Pivetta (Republicanos), em Mato Grosso, Eduardo Riedel (PP), em Mato Grosso do Sul, Jorginho Mello (PL), em Santa Catarina, Dr. Daniel (Podemos), no Pará, Arthur Henrique (PL), em Roraima, e Marcos Rogério (PL), em Rondônia.
Aliados do presidente Lula (PT) saíram vitoriosos em sete estados. Além dos quatro governadores eleitos pelo PT, apoiaram o presidente os governadores eleitos Lucas Ribeiro (PP), da Paraíba, Fábio Mitidieri (PSD), em Sergipe, e Omar Aziz (PSD), no Amazonas. Este último foi eleito no segundo turno.
Nomes que se declararam neutros na disputa presidencial venceram em quatro estados: são eles Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco, Eduardo Braide (PSD), no Maranhão, Dr. Furlan (PSD), no Amapá, e JHC (PSDB), em Alagoas.
Dentre os seis governadores eleitos no segundo turno quatro são aliados de Flávio: Celina Leão (PP) no Distrito Federal; Mailza Assis (PP) no Acre; Lorenzo Pazolini (Republicanos) no Espírito Santo; e Vicentinho Júnior (PSDB) no Tocantins.
Aliados de Lula venceram com Omar Aziz (PSD) no Amazonas e Cadu de Lula (PT) no Rio Grande do Norte. Candidatos que se declararam neutros neste segundo turno não venceram em nenhum estado.