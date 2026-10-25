Malafaia diz lamentar, mas reconhece vitória de Lula

Lideranças evangélicas alinhadas a Jair Bolsonaro (PL) começaram a reconhecer e lamentar a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial sem, por ora, partir para uma contestação direta do resultado. As manifestações refletem a frustração de aliados que apostaram na volta da direita bolsonarista ao Palácio do Planalto.
O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, gravou um vídeo comentando o desfecho da disputa.
"Lamento profundamente, mas essa é a decisão do povo brasileiro", disse após afirmar que os próximos quatro anos não serão fáceis. "Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre do caos econômico e social."
O bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra, também reconheceu o resultado e defendeu a continuidade da atuação política dentro das regras democráticas. Rodovalho foi conselheiro espiritual de Bolsonaro durante o período em que o ex-presidente esteve preso na Papudinha.
"Fica nossa tristeza e nossa lástima. Mas democracia é isso, vence quem consegue comunicar e convencer a maioria. Eles souberam jogar", afirmou à Folha de S.Paulo.
Na sequência, o bispo pregou que os derrotados sigam adiante, mantendo a fé e a confiança nas instituições. "Vamos em frente com fé em Deus e confiando nas instituições democráticas."
As declarações indicam, ao menos neste primeiro momento, uma reação de reconhecimento da vitória petista entre líderes que respaldaram o bolsonarismo neste pleito.
Folhapress