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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 21:37

Eduardo Leitepede parcimônia a Lulistas e Bolsonaristas

A mensagem foi publicada na noite deste domingo (25)

A mensagem foi publicada na noite deste domingo (25)

Nathan Lemos/JC
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Em suas redes sociais, Eduardo Leite cumprimentou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na mensagem postada na noite deste domingo (25), o governador do Rio Grande do Sul sugere que ambos os lados tratem com parcimônia o resultado das eleições.
"Aos que comemoram, que a alegria não se transforme em provocação ou humilhação", disse. Na sequência, sugere "aos que estão frustrados com o resultado, que possam compreendê-lo com serenidade e respeito à vontade expressa nas urnas".
Ele finaliza dizendo rogando "que o novo governo tenha sabedoria para reconhecer a divisão do país, governar para todos e trabalhar pela união, pela paz e pelo futuro da nossa gente".

Leia a nota na íntegra:
Cumprimento o presidente Lula pela vitória e desejo êxito na missão de conduzir o Brasil nos próximos quatro anos. Aos que comemoram, que a alegria não se transforme em provocação ou humilhação. Aos que estão frustrados com o resultado, que possam compreendê-lo com serenidade e respeito à vontade expressa nas urnas. Agora é hora de estender as mãos e fazer gestos em direção a todos os brasileiros. As nossas diferenças políticas continuarão existindo, e isso é próprio da democracia. Mas, acima delas, somos todos brasileiros e devemos torcer para que o Brasil vá bem. Que o novo governo tenha sabedoria para reconhecer a divisão do país, governar para todos e trabalhar pela união, pela paz e pelo futuro da nossa gente.

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