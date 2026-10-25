Eduardo Leitepede parcimônia a Lulistas e Bolsonaristas

Em suas redes sociais, Eduardo Leite cumprimentou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na mensagem postada na noite deste domingo (25), o governador do Rio Grande do Sul sugere que ambos os lados tratem com parcimônia o resultado das eleições.

"Aos que comemoram, que a alegria não se transforme em provocação ou humilhação", disse. Na sequência , sugere "a os que estão frustrados com o resultado, que possam compreendê-lo com serenidade e respeito à vontade expressa nas urnas".

Ele finaliza dizendo rogando "q ue o novo governo tenha sabedoria para reconhecer a divisão do país, governar para todos e trabalhar pela união, pela paz e pelo futuro da nossa gente".

Cumprimento o presidente Lula pela vitória e desejo êxito na missão de conduzir o Brasil nos próximos quatro anos. Aos que comemoram, que a alegria não se transforme em provocação ou humilhação. Aos que estão frustrados com o resultado, que possam compreendê-lo com serenidade e respeito à vontade expressa nas urnas. Agora é hora de estender as mãos e fazer gestos em direção a todos os brasileiros. As nossas diferenças políticas continuarão existindo, e isso é próprio da democracia. Mas, acima delas, somos todos brasileiros e devemos torcer para que o Brasil vá bem. Que o novo governo tenha sabedoria para reconhecer a divisão do país, governar para todos e trabalhar pela união, pela paz e pelo futuro da nossa gente. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 26, 2026





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