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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 21:23

Abstenção recua 2,09 pontos após 71,74% das urnas apuradas

Historicamente, a abstenção costuma ser maior no segundo turno do que no primeiro

Historicamente, a abstenção costuma ser maior no segundo turno do que no primeiro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Com 71,74% das urnas apuradas às 20h45, a abstenção é de 18,99%, segundo o TSE. Isso representa 2,09 pontos percentuais a menos que o registrado no primeiro turno. No primeiro turno, após a totalização das urnas, a abstenção foi de 21,08%, a maior já registrada na história, que representou 33 milhões de ausentes.
Historicamente, a abstenção costuma ser maior no segundo turno do que no primeiro. A única exceção foi em 2022, quando a disputa acirrada entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) levou mais pessoas às urnas no segundo turno.
Votos brancos e nulos também recuaram 1,63 ponto percentual em relação ao primeiro turno, somando 3,14%. Com todas as urnas apuradas no primeiro turno, brancos e nulos foram 4,77%.

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