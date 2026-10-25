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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:58

Após Lula começar na frente, Flávio Bolsonaro lidera disputa para presidente no Brasil

Margem entre os dois postulantes nesta etapa da contagem é de 36.775 votos

Margem entre os dois postulantes nesta etapa da contagem é de 36.775 votos

PABLO PORCIUNCULA
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JC
JC
A apuração do 2º turno das Eleições 2026 em âmbito nacional indica um cenário de forte acirramento na corrida pela Presidência da República. Com 15,38% das seções eleitorais totalizadas em todo o País, Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente com 50,10% dos votos válidos (9.606.771 votos).   
O candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contabiliza 49,90% das preferências válidas, somando 9.569.996 votos. A margem entre os dois postulantes nesta etapa da contagem é de 36.775 votos.   
Segundo os dados oficiais consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h47min deste domingo (25), já foram apuradas 76.803 das 499.248 seções eleitorais do território nacional. Ao todo, o Brasil registra 158.745.502 eleitores aptos a votar neste pleito.
A contagem de votos avança continuamente em todas as unidades da Federação, e novas parciais são atualizadas em tempo real pela Justiça Eleitoral.   

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