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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:14

Apuração é retomada em todo o País: Lula tem 52,0% dos votos válidos, contra 47,86% de Flávio Bolsonaro

Os números exibidos no sistema às 19h09min indicavam 1.055.045 votos para Lula e 968.381 para Flávio Bolsonaro

Os números exibidos no sistema às 19h09min indicavam 1.055.045 votos para Lula e 968.381 para Flávio Bolsonaro

EVARISTO SA
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A apuração parcial da eleição para a Presidência da República, conforme painel de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h09, registra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52,14% dos votos, contra 47,86% de Flávio Bolsonaro (PL).

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