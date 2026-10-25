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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 18:32

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro fala em 'golpe judiciário'

O senador Rogério Marinho é coordenador da campanha de Flávio

O senador Rogério Marinho é coordenador da campanha de Flávio

Geraldo Magela/Agência Senado/JC
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Agências
O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ser "impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF", após a decisão do ministro Cristiano Zanin que determinou a prorrogação do horário de votação.
• LEIA TAMBÉM: Apesar de decisão do STF, locais de votação são fechados em Porto Alegre

"Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere pelo bem da democracia", afirmou pelas redes sociais.

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