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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:59

Apesar de decisão do STF, locais de votação são fechados em Porto Alegre

Por volta das 17h30min, todas as urnas do Colégio Estadual Professor Otávio de Souza já haviam sido retiradas pela Justiça Eleitoral

Por volta das 17h30min, todas as urnas do Colégio Estadual Professor Otávio de Souza já haviam sido retiradas pela Justiça Eleitoral

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o Brasil, locais de votação de Porto Alegre estão sendo fechados depois de passadas as 17h, que era o prazo estipulado anteriormente. Neste domingo (25), os brasileiros vão às urnas para decidir o próximo presidente da república, em uma disputa entre o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

No bairro Jardim Botânico, foram encerradas as votações no Colégio Estadual Professor Otávio de Souza e no Salão Paroquial da Igreja São Luiz Gonzaga.

Conforme a administradora do prédio do Colégio Estadual, Francine Müller, o encerramento das votações neste local ocorreu por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Por volta das 17h30, todas as urnas da escola já haviam sido retiradas pela Justiça Eleitoral.

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