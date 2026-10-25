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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:29

TRE-RS diz que urnas fechadas não poderão ser reabertas, apesar de adiamento do fim da eleição

Luciano Losekann, coordenador da comissão de combate à desinformação do TRE-RS, explicou assunto

Luciano Losekann, coordenador da comissão de combate à desinformação do TRE-RS, explicou assunto

Amanda Schultz/Especial/JC
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Amanda Schultz
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“As urnas já fechadas às 17h não poderão ser reabertas, as que não encerraram serão prorrogadas até 19h”, informa Luciano Losekann, coordenador da comissão de combate à desinformação do TRE-RS. Perto das 17h, o TSE decidiu adiar o horário de encerramento da votação, ampliando o pleito até as 19h em todo o Brasil.

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