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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:49

Mais de 2,6 milhões de eleitores justificam ausência no segundo turno até as 12h, diz TSE

Prazo para justificar ausência no segundo turno termina em 8 de janeiro de 2027

Prazo para justificar ausência no segundo turno termina em 8 de janeiro de 2027

José Cruz/Agência Brasil/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou 2.644.306 justificativas de ausência às urnas pelo aplicativo e-Título de sábado (24) até o meio-dia deste domingo (25), dia de votação do segundo turno das eleições de 2026 em todo o país.
Segundo o TSE, o aplicativo também emitiu mais de 2,3 milhões de títulos eleitorais digitais e contabilizou mais de 14,2 milhões de consultas à ferramenta "Onde Votar", usada para verificar o endereço dos locais de votação.

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