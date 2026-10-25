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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:16

Lula vence em Milão e na Palestina, e Flávio lidera em Israel e no Japão no voto no exterior

Lula teve vantagem em Milão e na China, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente no Japão e em Israel

Lula teve vantagem em Milão e na China, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente no Japão e em Israel

EVARISTO SA
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os brasileiros que vivem em Israel, no Japão e na Malásia. O petista ficou à frente na Palestina, na China e em Milão, maior colégio eleitoral da Itália, neste domingo (25), no segundo turno da eleição presidencial.

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