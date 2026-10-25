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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:08

Uma hora antes do fechamento das urnas, TRE-RS projeta eleições tranquilas

Até 15h45min havia 80 registros de substituição de urna, número menor em comparação ao primeiro turno

Até 15h45min havia 80 registros de substituição de urna, número menor em comparação ao primeiro turno

Amanda Schultz/Especial/JC
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Amanda Schultz
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A cerca de uma hora do fechamento das urnas, a eleição continua transcorrendo de forma tranquila. O vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE-RS, desembargador Antônio Maria Iserhard, destacou que o pleito está acontecendo normalmente, apenas com ocorrências pontuais.

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