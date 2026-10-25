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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:08

Mais de 2 milhões de eleitores justificam ausência no segundo turno até as 12h, diz TSE

A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título durante o horário de votação

A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título durante o horário de votação

Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil / Divulgação / JC
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Agências
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou 2.644.306 justificativas de ausência às urnas pelo aplicativo e-Título até o meio-dia deste domingo (25), dia de votação do segundo turno das eleições de 2026 em todo o País.
Segundo o TSE, o aplicativo também emitiu mais de 2,3 milhões de títulos eleitorais digitais e contabilizou mais de 14 milhões de consultas à ferramenta "Onde Votar", usada para verificar o endereço dos locais de votação.
A Justiça Eleitoral informou ainda ter enviado 1.174.076 notificações a eleitores que tiveram alterações em seus locais de votação.

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