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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:13

Porto Alegre tem pontos de trânsito intenso no domingo de eleições

Trânsito próximo ao Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento, é intenso

Trânsito próximo ao Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento, é intenso

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O domingo (25) de segundo turno da eleição presidencial, em Porto Alegre, tem a vantagem das filas mais dinâmicas, já que o voto é apenas para quem comandará o País, mas não deixou de registrar pontos de trânsito intenso pela manhã e início da tarde, acentuados pela chuva. Quanto mais próximo dos principais colégios eleitorais, maior a concentração de veículos chegando e em busca de vagas para estacionar.

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