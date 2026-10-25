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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 11:30

Com menos votos, segundo turno tem votação mais rápida e sem filas em Porto Alegre

Redução no número de candidatos agiliza passagem dos eleitores pelas urnas

Redução no número de candidatos agiliza passagem dos eleitores pelas urnas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O segundo turno das eleições começou com movimento mais tranquilo e votação mais rápida em diferentes regiões de Porto Alegre neste domingo (25). No Colégio Marista Champagnat, no bairro Partenon, o fluxo de eleitores era constante por volta das 10h, mas sem aglomerações ou longas filas. Nas seções acompanhadas pelo Jornal do Comércio, a espera não ultrapassava três pessoas.

O cenário também foi relatado em outros locais de votação da Capital, como a Escola Estadual de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, no bairro Rubem Berta; o colégio Marista Rosário, no bairro Independência, a Escola Estadual Santos Dumont, na Vila Assunção; e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Pedro I, no bairro Glória.

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