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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 10:54

Lula vota em SP e diz que mobilização de eleitores no 2º turno é "quase que inexplicável"

Lula agradeceu o apoio recebido durante a campanha para o segundo turno

Lula agradeceu o apoio recebido durante a campanha para o segundo turno

Nelson Almeida/AFP/JC
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Agências
O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a campanha de segundo turno "foi algo quase que inexplicável" ao relatar as mobilizações populares em diversas cidades do País. Ele falou à imprensa momentos após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP).
"O que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto", ressaltou o presidente, ainda sobre a mobilização. Ele repetiu o agradecimento ao "carinho" que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "É muito gratificante estar concorrendo às eleições e concorrer ao 4º mandato", disse.
Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja,  do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), dos ex-ministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O petista também reforçou que só está disputando "por causa do povo brasileiro". As pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro.

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