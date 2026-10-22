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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:07

Presidenciáveis acordam no TSE quebra de sigilos

Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo, durante o debate da Band

Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo, durante o debate da Band

AFP/Divulgação/JC
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Agências
Os candidatos à Presidência da República Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) assinaram nesta quinta-feira (22) um acordo pela quebra mútua de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. O acerto também envolve parentes de ambos os candidatos.
Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo (18), durante o debate da Band. O candidato bolsonarista não aceitou a princípio. Depois, colocou condições para aceitar o acordo. A campanha petista vinha pressionando o adversário publicamente para que houvesse um aceite.
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