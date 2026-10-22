Comícios e campanha na TV: veja prazos para encerramento de atividades eleitorais no 2º turno

Na reta final do segundo turno das eleições, que será realizado neste domingo (25) os candidatos precisam realizar os últimos atos de campanha e exibir as últimas propagandas eleitorais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terminam nesta quinta-feira (22) as atividades de comício e na sexta-feira (23) encerram-se as propagandas nas redes sociais e o horário eleitoral gratuito.

Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, as restrições têm como objetivo coibir crimes eleitorais, como boca de urna. Os prazos de encerramento variam de acordo com o tipo de atividade. Confira a seguir mais detalhes:

Quinta-feira: encerramento de comícios, aparelhagem de som fixa e propaganda com IA

Essas modalidades de atos de campanha são permitidas até o fim do dia da quinta-feira anterior ao pleito. Em casos de comícios de encerramento, a legislação eleitoral permite que o evento seja prorrogado por mais duas horas, ou seja, até 2h da manhã de sexta-feira.

Ficam vedados, também, a partir das 17h desta quinta-feira, a publicação e o impulsionamento de propaganda eleitoral que utiliza inteligência artificial.

Sexta-feira: Propaganda na internet, redes sociais e inteligência artificial

Na sexta-feira, passa a ser proibido o impulsionamento pago de todos os tipos de propaganda eleitoral nas redes sociais e na internet. A restrição vale até as 17 horas da segunda-feira seguinte ao pleito.

A proibição vale para contratos firmados anteriormente, e os provedores de internet são responsáveis por interromper a circulação.

Na sexta, se encerram também o horário eleitoral gratuito e os debates no rádio e na televisão. As proibições para propaganda política nos meios de comunicação valem até a segunda-feira após o segundo turno.

Propaganda eleitoral em mídia impressa, como folders, panfletos, folhetos, volantes e adesivos, tem veiculação permitida até esta sexta-feira, mas a entrega dos materiais é permitida até as 22 horas do sábado anterior ao pleito.

Sábado: bandeiras móveis, carreatas e passeatas

Encerra-se a permissão para a divulgação de demais formas de propaganda na internet. Além disso, a circulação e a exposição nas ruas de bandeiras móveis e wind banners também passam a ser proibidas a partir das 22 horas.

Sábado também é a data limite permitida para a realização de carreatas, passeatas, caminhadas e utilização de carros de som, alto-falantes, amplificadores de som e minitrios.

Domingo: dia da eleição

O pleito ocorre entre 8h e 17h, horário de Brasília. No segundo turno da eleição presidencial, disputam o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, cinco Estados e o Distrito Federal definem seus governadores.

Assim como os demais eleitores, os candidatos podem fazer manifestação silenciosa, como usar adesivos, camisetas ou broches da campanha.