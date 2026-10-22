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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 18:15

Porto Alegre não terá mudanças de locais de votação em relação ao primeiro turno

Eleitores da Capital devem ir votar neste domingo (25) nos mesmos locais que foram no primeiro turno

Eleitores da Capital devem ir votar neste domingo (25) nos mesmos locais que foram no primeiro turno

Agência Brasil
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Neste domingo (25) de segundo turno das eleições presidenciais, os eleitores de Porto Alegre deverão votar nos mesmos locais em que foram às urnas no primeiro turno. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), as seções da Capital não tiveram alterações de local entre a primeira e a segunda etapa.

LEIA TAMBÉM: Saiba como consultar o local de votação para o dia da eleição

Entre o primeiro e o segundo turno, houve mudanças nos locais de votação em cinco municípios gaúchos: Parobé, Santa Maria, Manoel Viana, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana.

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