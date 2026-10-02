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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 00:25

Saiba como consultar o local de votação para o dia da eleição

Eleitor pode conferir a informação pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Eleitor pode conferir a informação pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

ANDRESSA PUFAL/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Com o domingo de eleição cada vez mais próximo, o eleitor deve ficar atento ao local de votação. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Porto Alegre, 10 locais foram alterados. 

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