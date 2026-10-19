Flávio Bolsonaro faz campanha no Pará e no Amazonas

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 21:38
Vestido de amarelo, Flávio Bolsonaro liderou a mobilização acompanhada de motociata em Marabá, no ParáReprodução Instagram/JC
O candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, cumpriu agenda de campanha nesta segunda-feira (19) - após debate transmitido pela Band no domingo à noite - nos estados do Pará e do Amazonas, na Região Norte do País.
O primeiro compromisso foi no município de Marabá (PA), onde o presidenciável chegou sendo recepcionado por apoiadores para a realização de uma motociata.
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De cima do carro de som, o candidato do PL liderou a mobilização, que reuniu motoqueiros vestindo verde e amarelo. Faixas e bandeiras do Brasil também eram carregadas durante o trajeto.
Depois do ato em Marabá, Flávio Bolsonaro se deslocou para Manaus (AM), onde participou do “Bloquinho do 22”, ação já tradicional nas agenda da campanha bolsonarista.
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