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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 21:38

Flávio Bolsonaro faz campanha no Pará e no Amazonas

Vestido de amarelo, Flávio Bolsonaro liderou a mobilização acompanhada de motociata em Marabá, no Pará

Vestido de amarelo, Flávio Bolsonaro liderou a mobilização acompanhada de motociata em Marabá, no Pará

Reprodução Instagram/JC
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O candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, cumpriu agenda de campanha nesta segunda-feira (19) - após debate transmitido pela Band no domingo à noite - nos estados do Pará e do Amazonas, na Região Norte do País.

O primeiro compromisso foi no município de Marabá (PA), onde o presidenciável chegou sendo recepcionado por apoiadores para a realização de uma motociata.

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De cima do carro de som, o candidato do PL liderou a mobilização, que reuniu motoqueiros vestindo verde e amarelo. Faixas e bandeiras do Brasil também eram carregadas durante o trajeto. 

Depois do ato em Marabá, Flávio Bolsonaro se deslocou para Manaus (AM), onde participou do “Bloquinho do 22”, ação já tradicional nas agenda da campanha bolsonarista. 

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