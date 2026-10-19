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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:58

Em ato na Capital, Lula promete entregar sigilos telefônico dele e dos cinco filhos ao TSE

A declaração ocorreu em pronunciamento à imprensa

A declaração ocorreu em pronunciamento à imprensa

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Após o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desafiar nesta segunda-feira (18), em debate na Band, o adversário Flávio Bolsonaro (PL) a que ambos abram seus sigilos bancários e dos celulares, o atual mandatário afirmou nesta terça-feira (19) que irá entregar na quarta (20) os sigilos telefônicos dele e de seus cinco filhos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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