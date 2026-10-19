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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:45

Último debate do 2º turno reunirá Lula e Flávio Bolsonaro na TV Globo; veja quando será

Primeiro debate, na Band, teve troca de acusações e bate-boca nos bastidores

Primeiro debate, na Band, teve troca de acusações e bate-boca nos bastidores

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
O próximo debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para esta sexta-feira (23). O confronto será transmitido a partir das 21h20min pela TV Globo, sob mediação do jornalista César Tralli.
O primeiro debate presidencial realizado no domingo (18) pela Band/Estadão, teve provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores. A tensão entre os candidatos se estendeu à plateia, onde aliados dos dois lados trocaram acusações, comemoraram respostas e tentaram orientar os presidenciáveis durante o confronto. Em diferentes momentos, integrantes da organização precisaram intervir para conter os desentendimentos.
Antes mesmo do início do debate, o clima já era de expectativa entre as duas equipes. Flávio fez uma oração no estúdio, enquanto Lula demonstrava tranquilidade à espera do confronto.
No primeiro turno, a TV Globo cancelou o debate presidencial após receber duas decisões judiciais que alteraram as regras e a composição do encontro. O programa seria o último antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

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