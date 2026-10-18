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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 21:09

Primeiro debate com Flávio Bolsonaro e Lula inicia pelo tema da segurança

Embora estivesse marcado para iniciar às 20h, o início do debate atrasou 15 minutos

Embora estivesse marcado para iniciar às 20h, o início do debate atrasou 15 minutos

Reprodução Youtube/JC
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Marcus Meneghetti
Faltando uma semana para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, os eleitores tiveram a oportunidade de ver na noite deste domingo (18) o primeiro debate com os dois principais candidatos à presidência da República – Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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