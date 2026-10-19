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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:08

Alcolumbre adia PEC da Segurança Pública para depois da eleição

Presidente do Senado decidiu não realizar sessões esta semana

Presidente do Senado decidiu não realizar sessões esta semana

Roque de Sá/Agência Senado/JC
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu não realizar sessões esta semana e adiar a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública para depois do segundo turno das eleições.
O adiamento ocorreu diante do impasse entre governo e oposição em torno da redução da maioridade penal.

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