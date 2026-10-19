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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 11:12

TSE dá 24h para Meta comprovar igualdade na distribuição de conteúdo eleitoral de Lula e Flávio

Caso trata da atuação da Meta na distribuição de material político, e não da legalidade das propagandas publicadas

Caso trata da atuação da Meta na distribuição de material político, e não da legalidade das propagandas publicadas

Antonio Augusto/Asco /TSE/JC
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu um prazo de 24 horas para que a Meta (dona do WhatsApp, Facebook e Instagram) apresente provas de que cumpriu as determinações da Corte sobre a distribuição de conteúdo político e a veiculação de anúncios eleitorais no segundo turno das eleições de 2026.

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