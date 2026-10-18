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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 14:57

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores na Paulista em manifestação e fala que o país está 'sem presidente'

Candidato chegou ao evento por volta das 11h15

Candidato chegou ao evento por volta das 11h15

Miguel SCHINCARIOL/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) reuniu milhares de apoiadores na avenida Paulista neste domingo (18) em comício, faltando uma semana para o segundo turno da eleição.
Em um rápido discurso, o candidato do PL disse que iria "poupar a voz" por causa do debate de que participará na noite deste domingo, promovido pela Band e outros veículos de imprensa, também em São Paulo.
"Quero vocês na televisão assistindo ao debate contra o Lula, onde eu vou ter a oportunidade de esfregar os crimes que ele cometeu contra nossa nação ao vivo. Vou falar com o coração e vou falar para cada um de vocês e para a toda família brasileira. E o Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo."

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