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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 18:44

O que esperar do primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo (18)

Redução da maioridade penal, escala 6x1 e Banco Master devem aparecer no programa que será transmitido pela Band

Redução da maioridade penal, escala 6x1 e Banco Master devem aparecer no programa que será transmitido pela Band

EVARISTO SA
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O primeiro debate entre os candidatos à presidência da República no segundo turno acontece neste domingo (18), às 20h. Com transmissão ao vivo pela Band, este será o primeiro embate direto entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em disputa acirrada, os candidatos aparecem tecnicamente empatados nas principais pesquisas divulgadas nas últimas semanas.

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