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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 13:12

Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 51,2% e Lula 48,8% dos votos

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições à presidência da República no dia 25

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições à presidência da República no dia 25

Gledston Tavares/Divulgação/JC
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Agências
A vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu três pontos percentuais em uma semana, aponta pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (17). Em votos válidos, as intenções de voto do candidato do PL passaram de 52,7% para 51,2%. O candidato do PT passou de 47,3% para 48,8%. A diferença foi de 5,4 pontos percentuais para 2,4 pontos percentuais. Os dois seguem tecnicamente empatados.

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