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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:58

TSE rejeita pedido de Flávio para limitar atuação de sindicatos pró-Lula

Candidato Flávio Bolsonaro afirmou que instituições teriam utilizado recursos públicos para campanha de Lula

Candidato Flávio Bolsonaro afirmou que instituições teriam utilizado recursos públicos para campanha de Lula

Evaristo Sa/AFP/JC
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Agências
O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou o pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, para limitar a atuação de sindicatos e movimentos sociais na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na decisão, proferida nesta sexta-feira (16), ele dá 72 horas para que a campanha de Flávio detalhe acusações feitas contra dirigentes sindicais e de entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST). As informações são da agência Estado.
O senador havia anexado à sua petição uma série de episódios em que essas instituições teriam utilizado recursos públicos e associativos e estrutura de órgãos públicos, como universidades e institutos federais, para a campanha de Lula.
Pediu que, em caráter liminar, os dirigentes das organizações "se abstenham de utilizar sedes, empregados, veículos, recursos financeiros, sítios, perfis institucionais, jornais, canais de mensageria e cadastros de filiados das entidades para a realização ou divulgação de propaganda" para favorecer Lula.
Cueva rejeitou o pedido por entender que geraria restrição genérica contra entidades. Por isso, pediu para que a campanha de Flávio detalhe quais acusações contra cada entidade e dirigente. Determinou ainda que publicações em redes sociais utilizadas como indícios das supostas irregularidades sejam preservadas para avaliação do caso.
Também afastou veto a apoio financeiro de sindicatos a comitês de campanha e alegou ser necessário examinar as circunstâncias em que cada situação dessa natureza se deu.

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