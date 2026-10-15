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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:24

Lula e Flávio Bolsonaro ampliam mobilização digital no segundo turno

Canais do WhatsApp "Tropa do Flávio" e "Exército do Lula" disputam eleitores

Canais do WhatsApp "Tropa do Flávio" e "Exército do Lula" disputam eleitores

Reprodução/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) intensificaram a mobilização nas redes sociais no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Vídeos curtos, transmissões ao vivo, mobilização de influenciadores e canais de mensagens no WhatsApp estão entre os recursos utilizados para ampliar o alcance das publicações e movimentar apoiadores.

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