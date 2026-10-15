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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 21:17

Alcolumbre adia votação da PEC da Segurança após racha no PT e disputa com PL sobre redução da maioridade

O presidente do Senado argumenta ter sido criticado pelo governo e pela oposição

O presidente do Senado argumenta ter sido criticado pelo governo e pela oposição

Roque de Sá/Agência Senado/JC
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu, nesta quinta-feira (15), tirar a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Segurança Pública da pauta do plenário da Casa, argumentando ter sido criticado pelo governo e pela oposição.
A votação da PEC aconteceria em meio a um impasse em relação à redução da maioridade penal, que a oposição capitaneada pelo PL pretendia incluir no texto. Já a base do governo Lula (PT) queria votar a matéria sem novas emendas para que a proposta não tivesse que voltar para a Câmara e fosse promulgada ainda antes da eleição.

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