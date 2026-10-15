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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:19

20% dizem que violência é principal problema do país, e 18% citam saúde, aponta Datafolha

Corrupção, educação e desemprego foram alguns dos outros temas citados

Corrupção, educação e desemprego foram alguns dos outros temas citados

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Em uma campanha presidencial dominada por denúncias como as do caso Master e Lulinha, violência e saúde seguem no topo do que os eleitores consideram como principais problemas de responsabilidade do governo federal no país, mostra pesquisa Datafolha.
A violência é apontada por 20% dos entrevistados, e a saúde, por 18%. A economia, que reúne também referências à inflação e ao preço dos alimentos, é citada por 15%.

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