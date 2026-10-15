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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:06

Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 49% dos votos válidos, um empate técnico, mostra Datafolha

Nos votos totais, Flávio tem 47% e Lula, 45%

Nos votos totais, Flávio tem 47% e Lula, 45%

GLEDSTON TAVARES
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Agências
A dez dias do segundo turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de votos válidos, ante 49% de Lula (PT), configurando assim um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.
Há uma semana, a diferença entre eles era de quatro pontos no quesito, com o senador marcando 52% e o incumbente, 48%. A Justiça Eleitoral usa o voto válido, que exclui brancos e nulos, para a contagem final no dia da eleição. No caso de levantamentos de intenção, são retirados da conta também os indecisos.

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