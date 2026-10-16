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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:25

Pacheco no STF tem apoio na corte e no Congresso, mas viés eleitoral adia o debate

Ex-senador Rodrigo Pacheco é cotado para o STF

Ex-senador Rodrigo Pacheco é cotado para o STF

Geraldo Magela/Agência Senado/JC
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Agências
O movimento para indicar o ex-senador Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal (STF) após o segundo turno das eleições tem o apoio de ministros da corte, integrantes do centrão e da cúpula do Senado. Por outro lado, aliados do presidente Lula (PT) resistem a discutir essa possibilidade no momento, sob pena de parecer admissão de derrota eleitoral.
A tese tem mais força na hipótese de Lula perder a disputa pela reeleição, para evitar que a indicação fique com Flávio Bolsonaro (PL), mas o grupo pró-Pacheco também vê argumentos a favor da escolha caso o petista vença.
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