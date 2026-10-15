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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 20:05

Eleitores com dificuldade de locomoção podem pedir transporte gratuito para votar

Solicitação é feita às unidades dos TREs

Solicitação é feita às unidades dos TREs

Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Novidade nas eleições deste ano, eleitores com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida podem solicitar auxílio para chegarem até a seção onde votam. Em São Paulo, no primeiro turno, por exemplo, foram 390 solicitações em 60 municípios, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. A iniciativa, porém, é nacional.
Para o segundo turno, os pedidos de transporte especial em São Paulo foram prorrogados e podem ser realizados até sexta-feira (16) preenchendo um formulário eletrônico no site do TRE-SP. Até a semana passada, 239 foram feitos. Em outros estados, o eleitor deve procurar as informações na página do respectivo tribunal eleitoral.

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